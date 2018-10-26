Сегодня, 26 октября, в коворкинг-центре на улице Доктора Сотникова состоялась заседание Административного совета при главе администрации Всеволожского района. Встреча прошла в новом современном пространстве, на базе которого недавно создан молодежный центр «Альфа».

Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства районной администрации Владимир Чекирда выступил с докладом, в котором рассказал о проекте по определению границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Предлагается установить минимальное расстояние от торговых объектов с разрешенной розничной торговлей алкоголем до детских и образовательных учреждений – 100 метров, до медицинских учреждений, объектов спорта, оптовых рынков – не менее 50 метров, сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

В рамках Административного совета обсуждался также вопрос окончательного перехода Ленинградской области на цифровое вещание с января 2019 года. Правительство Ленинградской области компенсирует затрат на приобретение цифровых приставок льготникам. Право на единовременную денежную компенсацию имеют ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, а также семьи, получающие ежемесячное пособие на детей. Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку оборудования в пределах 3000 рублей.

Врач-инфекционист Всеволожской КМБ Оксана Ришняк рассказала о ходе сезонной вакцинации и вакцинации против кори согласно национальному календарю прививок во Всеволожском районе. А представитель налоговой службы Наталья Жукова напомнила об основном источнике пополнения бюджетов поселений и района, это уплата имущественных и иных налогов. Налогоплательщикам нужно успеть оплатить налог до 3 декабря.