Всеволожский районный архив не отмечает своих внутренних профессиональных юбилеев, поскольку неизвестна точная дата его образования. Есть только основные вехи деятельности, связанные с реорганизациями, переменами «места жительства» и кадровыми перестановками, по ним можно судить, как работала эта важная структура районной администрации в разные исторические периоды. И хотя сотрудники – величина переменная, в архивном отделе есть костяк – те люди, без которых трудно представить эту службу. Они работают там много лет, отдавая все силы души любимой профессии. За это их, в связи со 100-летием архивного дела, торжественно отметили наградами.

Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области награждена Леоненко Анастасия Ивановна, главный специалист архивного отдела;

Благодарностью Архивного управления Ленинградской области – Косарева Ольга Петровна, ведущий специалист архивного отдела;

Почетной грамотой Архивного управления Ленинградской области – Мягкая Нина Николаевна, инспектор архивного отдела;

Памятным знаком к 100-­летию Архивной службы России – Жоголева Татьяна Николаевна, ветеран архивной службы.

Ольга Петровна Косарева пришла в администрацию района в 1998 году на должность специалиста муниципальной службы – главного хранителя архивного отдела, надолго связав свою жизнь с делом, к которому нужно иметь особое призвание. В 2015 году ее назначили ведущим специалистом отдела юридического сопровождения Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений».

– Что привлекает вас в архивном деле, Ольга Петровна?

– Я всегда любила работать с документами, мне нравится эта кропотливая работа. В архиве занимаюсь учетом документов, веду научно-справочную работу, провожу сверку наличия и состояния документов. Особенно интересно мне всё, что связано с Советским Союзом. Мы рождены в этой стране, и ностальгия имеет место быть.

Если же говорить языком официальной характеристики, то О.П. Косарева пишет исторические справки по истории организаций, предприятий и населенных пунктов района – а это требует серьезной исследовательской деятельности, выполняет основную работу по созданию базы данных программного комплекса архивных учреждений РФ «Архивный фонд», занимается переработкой описей.

«Ольга Петровна – удивительной работоспособности человек. На нее ложится самая рутинная работа, которая не видна, но очень важна», – говорит Т.Н. Жоголева, бывший руководитель архивного отдела. «Самая главная работа для нее происходит, когда она занимается описями, историческими справками, комплектованием. Поднять пласт истории и изложить ее на бумаге – для этого нужен особый талант. Ольга Петровна ответственна и скрупулезна, ее знания вызывают уважение. Главный хранитель – это все-таки призвание», – подтверждает О.В. Комкова, начальник архивного отдела администрации.

О.П. Косарева не раз отмечалась наградами главы администрации и совета депутатов Всеволожского района, была награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», имеет Благодарность Федерального архивного агентства и Губернатора Ленинградской области и Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области.

Нина Николаевна Мягкая ведёт свой архивный стаж с 1992 года. В архив, который в ту пору размещался в четырёхкомнатной квартире на Ленинградской улице, она пришла в трудные постперестроечные времена. Закрылись многие организации, и люди искали себе нового применения в сферах деятельности, не связанных с основной профессией. Т.Н. Жоголева, в то время начальник архива по личному составу (Г.Е. Ляхова работала начальником архива по основной деятельности), взяла её «попробовать на два месяца». Выдержав испытательный срок, Нина Николаевна освоила работу, сроднилась с коллективом и больше уже не расставалась с ним никогда.

С документами по личному составу она работала с 1992 года по 2004 год, а сейчас занимается документами по основной деятельности. Если говорить проще, это все постановления главы администрации района. Творческий подход возможен в любой сфере деятельности, даже в такой, как рутинная работа с документами. Нина Николаевна, чтобы упростить поиск, создала картотеку по видам правоустанавливающих документов – так намного проще найти информацию, которую запрашивают граждане.

– Чем же вас так затянул архив, Нина Николаевна?

– Нравится сам процесс – докопаться до сути. И потом, мне интересно работать с людьми, помогать им в поиске необходимых документов.

– Старожил отдела Нина Николаевна Мягкая – очень ответственная, трудолюбивая, всегда хочет помочь человеку, до последнего бьется для получения результата, – характеризует её Т.Н. Жоголева.

– Она человек с большим запасом знаний. Что ни спроси, знает обо всем. И дело даже не в том, что многие события в районе происходили на ее памяти, а в удивительном умении систематизировать информацию. Очень уважаю и ценю ее за это, – подтверждает отзыв бывшего руководителя О.В. Комкова.

– Какой документ или событие остались в вашей памяти?

– История о том, как нам достался архив Росполиграфтехники. Пришел к нам мужчина, попросил справку о зарплате, а у нас не было документов этой организации, которая давно покинула своё здание на Коралловской улице. Сторож предположил, что все документы Росполиграфтехники остались в закрытом бесхозном сейфе, который «по наследству» достался новому предприятию. Мужчина, обратившийся за справкой, был крепкий, на Севере поработал, он в присутствии сторожа открыл сейф и принес нам все эти бесценные документы, от которых зависит, к примеру, начисление пенсии.

Вспоминаю и другую историю. На Бернгардовке одна женщина получила квартиру, а там – целая комната брошенных документов Дизельстроя. Трудовые книжки, паспорта… Паспорта мы сдали в паспортный стол, а из остальных бумаг сформировали архив организации.

Инспектор архивного отдела Н.Н. Мягкая неоднократно поощрялась наградами главы администрации района, имеет Благодарность Губернатора Ленинградской области и Почетную грамоту Федерального архивного агентства.

Татьяна Николаевна Жоголева руководила архивным отделом администрации 15 лет (с 2000 по 2015 год). Её знают многие жители района, обращавшиеся за помощью в архив, много благодарностей в свой адрес Татьяна Николаевна выслушала от людей, которым помогла в поиске необходимых документов. Профессионализм и высокую ответственность отмечают её коллеги и руководство администрации, чуткость и доброжелательность – посетители.

Татьяна Николаевна много сделала для того, чтобы популяризировать деятельность своего отдела и приблизить историю района к людям: благодаря ей в газете «Всеволожские вести» появилась рубрика «Архивный след», открывшая для читателей уникальные исторические документы.

Т.Н. Жоголева пользуется авторитетом не только в районе, ее хорошо знают специалисты архивного дела региона по выступлениям на конференциях и по публикациям в профессиональной периодике.

В годы её руководства в архивном отделе был сформирован научно-справочный аппарат (каталоги, картотеки), работать стало проще благодаря внедрению компьютеров. Но Татьяна Николаевна хорошо помнит, как появился в отделе самый первый компьютер:

– В 2000 году глава администрации района И.В. Самохин начал компьютеризацию. Нам привозят компьютер, а мы не знаем, с какой стороны к нему подойти. Стали изучать его хором… и освоили. Так мы за каждое новшество радовались всем своим дружным коллективом…

Деятельность Т.Н. Жоголевой оценена по достоинству. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие архивного дела в Ленинградской области она награждена Почетной грамотой Губернатора, Благодарностью Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стаж Анастасии Ивановны Леоненко меньше, чем у ее старших коллег, – она работает здесь с 2009 года, но уже заслужила уважение всего коллектива.

– Помню тот день, когда я зашла в кабинет, где сидела Татьяна Николаевна Жоголева – мой наставник. Она сказала: «Присядь! И я сразу поняла, что здесь мне будет хорошо и уютно. Как-то сразу расположила меня… За все эти девять лет у меня не возникало мысли найти другое место работы, – рассказывает главный специалист архивного отдела.

– Коллектив помогал вам в освоении этой профессии?

– Абсолютно все помогали, и сейчас всегда можно обратиться за помощью.

– А трудно здесь работать?

– Нет, но хотелось бы больше возможностей в поиске документов. Сейчас приходится поднимать каждую папку, каждое дело. Мечтаю, чтобы это было оцифровано, переведено в электронный вид.

– Какой период истории, представленной в архиве, нравится вам больше?

– Мне нравится работать с документами по личному составу до 1990 года. В 80-­е годы всё было как­-то стабильно, понятно, четко организовано. После девяностых многое утеряно, поэтому поиски затруднены.

– Вспоминается ли вам какая-нибудь история из архивных поисков?

– Да! Вспоминаю письмо одного мальчика из детского дома, который услышал по радио фамилию и подумал, что это его отец, но выяснилось, что это был совсем другой человек. Очень интересно изучать документы военного периода – списки эвакуированных, фамилии умерших. Интересны приказы по личному составу. Вот, например, один мужчина выпил и украл лошадь, а профсоюзы не сидели, пытались наставить его на путь истинный. Современный период более однотипный… без изюминки – земля, постановка на учет. Время такое.

– Анастасию отличает способность аккумулировать информацию, ответственность, творческий подход. У неё большой потенциал, она очень заинтересована в оцифровке документов. Я не родилась в архиве, но мне интересно, когда сотрудники хотят развиваться. У нее уже большой опыт работы – умеет самостоятельно принимать решения, находить решения, при этом прислушивается к старшим сотрудникам. Потенциал большой, – так характеризует своего сотрудника О.В. Комкова. – Анастасия Ивановна ведёт в отделе основную работу по внесению информации в АИС ПИК «Архивы Ленинградской области», пополняет тематическую базу данных «Регистрация правоустанавливающих документов», участвует в работе по оцифровке архивных документов Ленинградской области, ответственно относится к каждому запросу, исследует архивные документы и дает исчерпывающие ответы. Оцифровка – это её мечта, которой, конечно же, суждено сбыться.

А.И. Леоненко награждена Почетной грамотой Архивного комитета Ленинградской области.

Архивный отдел администрации Всеволожского района – это дружный коллектив, где взаимовыручка – один из главных принципов работы. У нас есть свои ветераны, авторитет которых непререкаем, ведь на их стороне – большой опыт. Молодые сотрудники – Александра Валерьевна Смольникова и Надежда Ивановна Лодыгина – работают с полной самоотдачей. Если им удается, потянув за ниточку, найти важные для людей документы, то они считают это своей личной победой, которыми очень гордятся.

О.В. Комкова, начальник архивного отдела администрации, дорожит своим коллективом и стремится к тому, чтобы современные формы работы заменили рутинный труд сотрудников.

– Все движется вперед, поражают те преобразования, которые происходят в архивном деле, – говорит Оксана Владимировна. – Образ архивиста в запыленном халате давно канул в Лету. Современный архивист – это и историк, и юрист, и исследователь, использующий в своей работе современные технологии. Рабочие места архивистов оснащены компьютерами, многофункциональными устройствами, доступом в интернет. Силами наших работников идет постоянное пополнение базы данных правоустанавливающих документов, что позволяет облегчить поиск информации по запросам юридических и физических лиц, а также продолжается работа по наполнению программного комплекса «Архивный фонд». Одним из главных направлений работы архивиста является сохранность документов. Для оцифровки архивных документов мы используем современный сканер.

В списке источников комплектования архивного отдела значится 51 организация. Ежегодный прием документов составляет около 1000 единиц хранения. Очень часто стали поступать документы по личному составу ликвидированных организаций. Объем принятых на хранение документов постоянно увеличивается. В 2017 году было отремонтировано одно из архивохранилищ, установлены новые мобильные металлические стеллажи… Но есть у нас еще одна, пожалуй, главная мечта – новое помещение, которое кроме просторных архивохранилищ включало бы в себя и читальный зал, и комнату для приема и дезинфекции документов.

Хочу обратить внимание читателей, что на сайте администрации Всеволожского района и на портале «Архивы Ленинградской области» размещена актуальная информация о графике работы и о предоставляемых архивным отделом муниципальных услугах. Существует возможность обратиться с запросом в удобное для граждан время через Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, а также посетить ближайшее отделение ГБУ ЛО «МФЦ».

Коллектив газеты поздравляет сотрудников с большим юбилеем – 100-­летием архивного дела России и желает, чтобы все их мечты осуществились в кратчайшие сроки.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА