Общественный совет Всеволожской КМБ обсудил актуальные вопросы здравоохранения в районе

Во Всеволожской больнице на минувшей неделе состоялось очередное заседание Общественного совета. На повестке дня стояли вопросы о проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию жителей Всеволожского района, о ходе проведения диспансеризации и вакцинации населения в этом году, а также обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Алла Школяренко рассказала, что перед медиками поставлена серьезная задача: к 2020 году 90% ВИЧ-инфицированных должны знать о своем статусе, 90 % всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную терапию и у 90 % людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия. Для того чтобы добиться таких результатов, как можно большее количество населения должно пройти обследование для определения своего ВИЧ-статуса.

Сегодня пройти обследование можно в любой поликлинике, амбулатории по месту жительства. Также можно пройти анонимное экспресс-тестирование в Центре здоровья и профилактики, или во время проведения Дней здоровья.

Следующий вопрос касался вакцинации от гриппа – она в этом году началась в начале сентября. Вакцина поступает в лечебные учреждения в необходимых объемах, в настоящее время уже привились более 31 тысячи человек. В этом году значительно упрощен процесс – непосредственно в кабинете вакцинопрофилактики находится фельдшер, который осматривает пациентов и дает допуск к прививке. Привиться можно ежедневно с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 14.00.

Особое внимание уделяется проведению диспансеризации среди населения. В этом году уже более 39 тысяч человек прошли диспансеризацию. При этом выявлено свыше 21 тысячи заболеваний, из которых более 7 тысяч – заболевания сердечно-сосудистой системы, более 4 тысяч – диабет, более 2 тысяч – заболевания желудочно-кишечного тракта, более 300 – онкология.

Актуальная сегодня проблема – обеспечение льготных групп населения бесплатными лекарствами. О ситуации во Всеволожском районе рассказала главный специалист по лекарственному обеспечению Всеволожской КМБ Татьяна Иванова. Она отметила, что в последние годы многие пенсионеры отказываются от льготного получения лекарств в пользу денежной компенсации. Но в случае возникновения заболевания, лечение которого требует дорогих лекарственных препаратов, начинают жалеть о принятом ранее решении. Проблема в том, что по закону, отказавшись от получения денежной компенсации, нельзя сразу же получить необходимые препараты. Подать заявление в ПФР нужно заблаговременно, до 1 октября. Тогда уже на следующий год можно будет вместо денежной компенсации получать нужные лекарства, в том числе и дорогостоящие.

Следующее заседание Общественного совета больницы состоится в декабре 2018 года.