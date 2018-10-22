Дубровские экстремалы получили в подарок скейт-площадку

В минувшую пятницу, 19 октября, в Дубровке торжественно открыли скейт-площадку для альтернативных видов спорта.

За лето были проведены работы по строительству и монтажу оборудования. На открытие площадки, а также для ее тестирования приехали опытные спортсмены: скейтбордист Михаил Тихонов (13 лет катается на скейте), велоспортсмены ВМХ Антон Смирнов и Никита Оправин (занимаются более 10 лет), а также Вадим Никольский, который более трех лет занимается на трюковом самокате. Ребята показали настоящее шоу, кульминацией которого стало выполнение нескольких сальто на велосипеде.

Как и любой вид спорта, катание на скейте, спортивном велосипеде или самокате, овладение трюками, требуют особых усилий, настойчивости и упорных тренировок. Очень важно соблюдать правила безопасности и правила нахождения на скейт-площадке. Эти правила размещены у входа на площадку.

В выходные дни, последовавшие за открытием, на площадке было многолюдно, и очень важно, чтобы она была заполнена дубровчанами и гостями поселения, ведущими активный и здоровый образ жизни.

Напомним, скейтбординг с 2017 года считается олимпийским видом спорта. В 2020 году на Олимпийских играх в Токио впервые в истории будут разыграны медали в этом виде спорта.