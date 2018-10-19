Семейный портал FamilyAlbum объявил о начале приема работ на всероссийские конкурсы рисунков. Всеволожцев всех возрастов приглашают принять участие в творческом состязании.

Темы конкурсов разнообразные – можно выбрать одну или сразу несколько: «Аромат Нового года и Рождества», «Мама – Ангел на земле», «О папе с любовью», «Классическое искусство. Сюрреализм глазами детей. Искусство как сон», «Окно как символ в искусстве. Портал в иные миры».

Конкурсы проводятся в период с 1 октября 2018 года по 15 апреля 2019 года. Участие бесплатное. Победителей ждут ценные призы и именные дипломы.

Подробная информация о конкурсах на официальном сайте: http://www.familyalbum.me/