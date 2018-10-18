Вооруженный пистолетом нетрезвый «стрелок» напугал жителей Всеволожска

В парадной дома по ул. Московской во Всеволожске задержали вооруженного газовым пистолетом мужчину.

В оперативных мероприятиях приняли участие два наряда сотрудников Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее жильцы дома сигнализировали в полицию, что неизвестный субъект пугает детей на площадке, размахивая предметом, похожим на пистолет. Позднее злоумышленник проник в парадную и, по свидетельству очевидцев, наводил газовое оружие на жильцов, выходящих из лифта. Прибывшим на место оперативникам сразу сообщили, что в подъезде около лифтов находится нетрезвый вооруженный мужчина.

Как сообщает пресс-служба УВО войск Нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники задержали 61-летнего и ранее судимого мужчину со следами побоев. К тому же он был подшофе. Задержанного передали оперативникам 128-го отделения полиции. По данному инциденту ведется следствие.