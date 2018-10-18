На территории Румболовского парка 14 октября прошли открытые соревнования Всеволожского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Во Дворце детского (юношеского) творчества это стало уже традицией: ежегодные состязания памяти Дмитрия Лисового . В рамках этих соревнований состоялся Финал открытого Кубка Всеволожского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в природных условиях.

В этом году был побит «рекорд» по массовости забегов участников: зафиксировано 350 стартов. На соревнования прибыли учащиеся из Бугров, Разметелево, Рахьи, Романовки, Токсово, Щеглово. Помимо команд Всеволожского района, в соревнованиях приняли участие команды из городов Выборга и Сосновый Бор, Волховского, Киришского, Тосненского районов Ленинградской области, а также из Выборгского, Калининского, Колпинского, Приморского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Соревнования проводились на классифицированной дистанции – пешеходная (личная, короткая) 1, 2, 3 класса сложности в разных возрастных группах. На дистанции 1 класса приняло участие 145 человек. Спортсмены перебирались по веревочным перилам над довольно глубоким капониром, поднимались и спускались по склону с применением индивидуальной страховки, преодолевали трехметровое препятствие «тарзанкой» – методом «вертикальный маятник».

На дистанции 2 класса приняло участие 155 человек, на дистанции 3 класса – 43 человека. Дистанции 2 и 3 классов шли параллельно, в них входило: переправа по навесным перилам, тридцатиметровый подъем, а затем спуск по крутому склону, пятиметровый «маятник», переправа по бревну. Дистанция третьего класса отличалась от второй следующей сложностью: наведение и снятие перил на спуске и переправа по бревну. Также введён блок: вертикальный подъем и спуск по наклонной навесной переправе с наведением самовыпуска страховки. Участникам пришлось изрядно потрудиться на дистанциях по пересеченной местности. А на финише спортсменов ожидал приятный сюрприз – чай с угощением.

По предварительным итогам места распределились следующим образом.

Дистанция 1 класса

Девочки 8 –9 лет:

I место – Виктория Анохина (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)

II место – Алина Кузнецова (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)

III место – Александра Логинова (ТК «Ассоль», Киришский р-н ЛО)

Мальчики 8–9 лет:

I место – Вячеслав Злых (п. Разметелево, Всеволожский р-н)

II место – Семен Смирнов (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)

III место – Матвей Михайлов (МБОУДО г. Сосновый Бор ЛО)

Девочки 10 – 11 лет:

I место – Екатерина Гаевая (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

II место – Арина Данилова (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)

III место – Полина Финтисова (ДТ г. Выборг ЛО)

Мальчики 10 – 11 лет:

I место – Михаил Мельников (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)

II место – Иван Пухов (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)

III место – Николай Гребенкин (ДДЮТ, Всеволожский р-н ЛО)

Девочки 12 – 13 лет:

I место – Екатерина Красюкова (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

II место – Мария Вольф (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

III место – Анастасия Шумилова (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

Мальчики 12 – 13 лет:

I место – Алексей Петров (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)

II место – Тимофей Шаллыев (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)

III место – Тимофей Судаков (ДТ г. Выборга ЛО)

Дистанция 2 класса

Девушки 14 – 15 лет:

I место – Полина Кузьмина (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

II место – Юлия Андреева (ДДЮТ, Всеволожский р-н ЛО)

III место – Елизавета Гаевая (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

Юноши 14 – 15 лет:

I место – Алексей Косухин (ДТ г. Выборг ЛО)

II место – Андрей Маковкин («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)

III место – Даниил Сиротин («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)

Девушки 16 – 18 лет:

I место – Анастасия Максименко («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)

II место – Мария Костюк (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)

III место – Ольга Суокас (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Токсово ЛО)

Юноши 16 – 18 лет:

I место – Иван Бурдеев (ДТ г. Выборга ЛО)

II место – Денис Андреев (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)

III место – Егор Иванченко («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)

Женщины:

I место – Анна Кряжевская (ДДЮТ, Всеволожский р-н ЛО)

II место – Евгения Опалихина (ДТ г. Выборга ЛО)

III место – Анна Бирюкова (СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова СПб)

Мужчины:

I место – Василий Косов (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)

II место – Дмитрий Петров (ГБОУ СОШ №401, Колпинский р-н СПб)

III место – Яков Белов (Новолисинская СОШ, Тосненский р-н ЛО)

Дистанция 3 класса

Женщины (от 14 лет и старше):

I место – Полина Кузьмина (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)

II место – Виктория Новикова (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)

III место – Екатерина Морозова («Скиф», Приморский р-н СПб)

Мужчины (от 14 лет и старше):

I место – Марк Миролюбов (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)

II место – Яков Ткаченко (ДТ г. Выборга ЛО)

III место – Михаил Клепцов (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Токсово ЛО)

Лариса ЕПИФАНОВА, Маргарита ГРИШИНА

Фото Антона ЛЯПИНА