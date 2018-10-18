Соревнования по спортивному туризму в Румболовском парке собрали более 300 участников
На территории Румболовского парка 14 октября прошли открытые соревнования Всеволожского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Во Дворце детского (юношеского) творчества это стало уже традицией: ежегодные состязания памяти Дмитрия Лисового. В рамках этих соревнований состоялся Финал открытого Кубка Всеволожского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в природных условиях.
В этом году был побит «рекорд» по массовости забегов участников: зафиксировано 350 стартов. На соревнования прибыли учащиеся из Бугров, Разметелево, Рахьи, Романовки, Токсово, Щеглово. Помимо команд Всеволожского района, в соревнованиях приняли участие команды из городов Выборга и Сосновый Бор, Волховского, Киришского, Тосненского районов Ленинградской области, а также из Выборгского, Калининского, Колпинского, Приморского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.
Соревнования проводились на классифицированной дистанции – пешеходная (личная, короткая) 1, 2, 3 класса сложности в разных возрастных группах. На дистанции 1 класса приняло участие 145 человек. Спортсмены перебирались по веревочным перилам над довольно глубоким капониром, поднимались и спускались по склону с применением индивидуальной страховки, преодолевали трехметровое препятствие «тарзанкой» – методом «вертикальный маятник».
На дистанции 2 класса приняло участие 155 человек, на дистанции 3 класса – 43 человека. Дистанции 2 и 3 классов шли параллельно, в них входило: переправа по навесным перилам, тридцатиметровый подъем, а затем спуск по крутому склону, пятиметровый «маятник», переправа по бревну. Дистанция третьего класса отличалась от второй следующей сложностью: наведение и снятие перил на спуске и переправа по бревну. Также введён блок: вертикальный подъем и спуск по наклонной навесной переправе с наведением самовыпуска страховки. Участникам пришлось изрядно потрудиться на дистанциях по пересеченной местности. А на финише спортсменов ожидал приятный сюрприз – чай с угощением.
По предварительным итогам места распределились следующим образом.
Дистанция 1 класса
Девочки 8 –9 лет:
I место – Виктория Анохина (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)
II место – Алина Кузнецова (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)
III место – Александра Логинова (ТК «Ассоль», Киришский р-н ЛО)
I место – Вячеслав Злых (п. Разметелево, Всеволожский р-н)
II место – Семен Смирнов (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)
III место – Матвей Михайлов (МБОУДО г. Сосновый Бор ЛО)
Девочки 10 – 11 лет:
I место – Екатерина Гаевая (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
II место – Арина Данилова (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)
III место – Полина Финтисова (ДТ г. Выборг ЛО)
I место – Михаил Мельников (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)
II место – Иван Пухов (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)
III место – Николай Гребенкин (ДДЮТ, Всеволожский р-н ЛО)
Девочки 12 – 13 лет:
I место – Екатерина Красюкова (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
II место – Мария Вольф (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
III место – Анастасия Шумилова (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
Мальчики 12 – 13 лет:
I место – Алексей Петров (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)
II место – Тимофей Шаллыев (п. Новолисино, Тосненский р-н ЛО)
III место – Тимофей Судаков (ДТ г. Выборга ЛО)
Дистанция 2 класса
I место – Полина Кузьмина (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
II место – Юлия Андреева (ДДЮТ, Всеволожский р-н ЛО)
III место – Елизавета Гаевая (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
Юноши 14 – 15 лет:
I место – Алексей Косухин (ДТ г. Выборг ЛО)
II место – Андрей Маковкин («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
III место – Даниил Сиротин («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
Девушки 16 – 18 лет:
I место – Анастасия Максименко («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
II место – Мария Костюк (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)
III место – Ольга Суокас (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Токсово ЛО)
Юноши 16 – 18 лет:
I место – Иван Бурдеев (ДТ г. Выборга ЛО)
II место – Денис Андреев (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)
III место – Егор Иванченко («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
Женщины:
I место – Анна Кряжевская (ДДЮТ, Всеволожский р-н ЛО)
II место – Евгения Опалихина (ДТ г. Выборга ЛО)
III место – Анна Бирюкова (СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова СПб)
Мужчины:
I место – Василий Косов (ДДЮТ, Выборгский р-н СПб)
II место – Дмитрий Петров (ГБОУ СОШ №401, Колпинский р-н СПб)
III место – Яков Белов (Новолисинская СОШ, Тосненский р-н ЛО)
Дистанция 3 класса
Женщины (от 14 лет и старше):
I место – Полина Кузьмина (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Бугры)
II место – Виктория Новикова (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)
III место – Екатерина Морозова («Скиф», Приморский р-н СПб)
Мужчины (от 14 лет и старше):
I место – Марк Миролюбов (ТК «Муравейник» ДДТ, Калининский р-н СПб)
II место – Яков Ткаченко (ДТ г. Выборга ЛО)
III место – Михаил Клепцов (ДДЮТ, Всеволожский р-н, п. Токсово ЛО)
Лариса ЕПИФАНОВА, Маргарита ГРИШИНА
Фото Антона ЛЯПИНА