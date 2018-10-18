Вчера, 17 октября, в фойе КДЦ «Южный» 16 призывников из г. Всеволожска, п. им. Морозова, п. Кузьмоловский, п. Колтуши, п. Дубровка, п. Бугры, п. Мурино, п. Рахья, г. Сертолово, Заневского поселения торжественно провожали на службу в ряды Вооруженных сил России.

С напутственным словом к будущим солдатам обратился Военный комиссар г. Всеволожска и Всеволожского района Николай Александров:

– Сегодня вы прибудете на сборный пункт Ленинградской области, переночуете, а завтра пройдете медицинское освидетельствование, получите военную форму и будете распределены по командам для прохождения военной службы. Завтра же вам будет присвоено воинское звание – рядовой, и вы станете настоящими солдатами. Запомните – военная служба легкой не бывает. Это серьезное испытание. На воинской службе сразу же проявятся ваши личные качества. Я желаю вам с честью выполнить свой долг перед Родиной.

Прозвучала традиционная песня «Идет солдат по городу» в исполнении вокального ансамбля «Эдельвейс», и призывники отправились к автобусу. Им предстоит служить в сухопутных войсках в Ленинградской области, в Национальной гвардии в Москве и Санкт-Петербурге, в Военно-космических войсках в Архангельской области, а также в инженерных войсках в Ленинградской и Владимирской областях.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

