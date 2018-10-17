Если в 2018 году у женщины родился первый ребенок (либо усыновлен первый ребенок, родившийся в 2018 году), предоставляется ежемесячная выплата.

Размер ежемесячной выплаты составляет 9259 рублей.

Условия предоставления ежемесячной выплаты:

* женщина, родившая первого ребенка, является гражданкой РФ и постоянно проживает на территории Ленинградской области;

* родившийся ребенок является гражданином РФ;

* среднедушевой доход семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает 15070 рублей.

Перечень основных документов, необходимых для назначения выплаты:

1. документ, удостоверяющий личность и подтверждающий постоянное место жительства в Ленинградской области;

2. документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления через представителя;

3. свидетельство о рождении (усыновлении) первого ребенка;

4. выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (в случае смерти женщины, родившей первого ребенка);

5. документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка;

6. документ, подтверждающий расторжение брака (при наличии);

7. сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:

* справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;

* справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;

* сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

* сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

8. справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;

9. документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя:

договор банковского вклада (счета);

справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;

10. документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления – для отца (усыновителя) либо опекуна ребенка.

Документы, необходимые для назначения выплаты, могут быть представлены в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке.

• Перечень сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия:

* сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации;

* сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;

* справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, включая стипендии и материальную помощь, выплачиваемую в период прохождения профессионального обучения по направлению органов службы занятости.

Заявитель вправе представить выше указанные сведения по собственной инициативе.

• Ежемесячная выплата назначается в любое время со дня рождения ребенка до исполнения возраста 1,5 лет.

• Если обращение за выплатой последовало по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется со дня обращения.

• Выплата назначается на 1 год, по истечении которого заявление подается вновь со всеми документами.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребенка:

* Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

* Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 № 49592).

Информация о мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей, размещены на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.kszn.lenobl.ru

Прием заявлений и документов для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют:

* Многофункциональные центры по месту жительства семьи в Ленинградской области;

* Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе.

При технической реализации государственную услугу по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно будет оформить в электронном виде на сайте www.gu.lenobl.ru

Примечание: Для получения (оформления) услуг в электронном виде необходима регистрация на сайте https://www.gosuslugi.ru/

Зарегистрировать или восстановить учетную запись можно в любом отделении многофункционального центра (МФЦ) или в органе социальной защиты населения по месту проживания семьи в Ленинградской области.

Создать учетную запись можно самостоятельно, но при этом требуется дополнительное подтверждение личности через МФЦ (адреса филиалов МФЦ http://www.mfc47.ru/ ), орган социальной защиты населения, отделения почты России или в пунктах Ростелекома.