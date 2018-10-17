Первенцам 2018 года – ежемесячная выплата
Если в 2018 году у женщины родился первый ребенок (либо усыновлен первый ребенок, родившийся в 2018 году), предоставляется ежемесячная выплата.
Размер ежемесячной выплаты составляет 9259 рублей.
Условия предоставления ежемесячной выплаты:
* женщина, родившая первого ребенка, является гражданкой РФ и постоянно проживает на территории Ленинградской области;
* родившийся ребенок является гражданином РФ;
* среднедушевой доход семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает 15070 рублей.
Перечень основных документов, необходимых для назначения выплаты:
1. документ, удостоверяющий личность и подтверждающий постоянное место жительства в Ленинградской области;
2. документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления через представителя;
3. свидетельство о рождении (усыновлении) первого ребенка;
4. выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (в случае смерти женщины, родившей первого ребенка);
5. документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка;
6. документ, подтверждающий расторжение брака (при наличии);
7. сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:
* справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;
* справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;
* сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;
* сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8. справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;
9. документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя:
договор банковского вклада (счета);
справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;
10. документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления – для отца (усыновителя) либо опекуна ребенка.
Документы, необходимые для назначения выплаты, могут быть представлены в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке.
• Перечень сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия:
* сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации;
* сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
* справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, включая стипендии и материальную помощь, выплачиваемую в период прохождения профессионального обучения по направлению органов службы занятости.
Заявитель вправе представить выше указанные сведения по собственной инициативе.
• Ежемесячная выплата назначается в любое время со дня рождения ребенка до исполнения возраста 1,5 лет.
• Если обращение за выплатой последовало по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка, выплата осуществляется со дня обращения.
• Выплата назначается на 1 год, по истечении которого заявление подается вновь со всеми документами.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребенка:
* Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
* Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 № 49592).
Информация о мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей, размещены на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.kszn.lenobl.ru
Прием заявлений и документов для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют:
* Многофункциональные центры по месту жительства семьи в Ленинградской области;
* Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе.
При технической реализации государственную услугу по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно будет оформить в электронном виде на сайте www.gu.lenobl.ru
Примечание: Для получения (оформления) услуг в электронном виде необходима регистрация на сайте https://www.gosuslugi.ru/
Зарегистрировать или восстановить учетную запись можно в любом отделении многофункционального центра (МФЦ) или в органе социальной защиты населения по месту проживания семьи в Ленинградской области.
Создать учетную запись можно самостоятельно, но при этом требуется дополнительное подтверждение личности через МФЦ (адреса филиалов МФЦ http://www.mfc47.ru/ ), орган социальной защиты населения, отделения почты России или в пунктах Ростелекома.