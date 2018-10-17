В минувшую субботу, 13 октября, в лесопарковой зоне микрорайона Бернгардовка города Всеволожска состоялась военно-патриотическая игра «Боевая полоса» среди юношеских команд.

В испытаниях на выносливость, силу и умения приняли участие команды школ города Всеволожска – Лицей № 1, Школа № 2, Школа № 3, Школа № 4, Школа № 5, Школа № 6, Всеволожский ЦО; объединение «Ладожская Артель», молодежно-подростковые клубы: имени Александра Невского и «Победа». В напряженной борьбе первое место уже четвертый год подряд завоевала команда Школы № 3, второе место присудили команде МПК «Победа», третье место заняли ребята из Школы № 5.

Все участники получили памятные призы и грамоты. А победителям вручили переходящий кубок.

Организаторы мероприятия: отдел молодежной политики администрации Всеволожского района, МПК «Победа», Российский военно-исторический центр СЗФО, Музей «Битва за Ленинград имени З.Г. Колобанова», воинская часть пос. Ваганово, отдел надзорной деятельности и профилактической работы 96-й пожарной части ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области».