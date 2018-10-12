Сегодня, 12 октября, состоялся рабочий выезд заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина во Всеволожский район. В поездке его сопровождали директор Ленавтодора Денис Седов, участники совета новостроек, представители администрации гипермаркета «Лента» и строительной компании «Дальпитерстрой».

Обустройство съезда к гипермаркету «Лента» в Буграх будет завершено в конце следующей недели, пообещали строители.

– До конца октября подъезды к гипермаркету будут окончательно расширены, – отметил Михаил Москвин. – Для того чтобы решить этот вопрос, пришлось прибегнуть к жестким мерам. В начале сентября были перекрыты съезды к гипермаркету, а компании-застройщику предписано привести их в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения. После того как дорога будет введена, количество пробок в Мурино и Буграх уменьшится.

По словам Михаила Москвина, в данный момент по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в течение трех лет будут реализованы масштабные программы по строительству дорог в области. Среди них – строительство виадука во Всеволожске стоимостью в полтора миллиарда рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района