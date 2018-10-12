За первые сутки с начала регистрации на новый конкурс управленцев «Лидеры России» получено более 24 тысяч заявок. На данный момент среди российских участников по количеству заявок в тройку лидеров вошли: Центральный федеральный округ (37,4%), Приволжский (14,2%) и Северо-Западный (13%) округа.

Среди ключевых нововведений конкурса – теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Кроме того, максимальный возраст участников повышен с 50 до 55 лет, а для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства.

В этом году к конкурсу присоединились компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций готовы сделать кадровые предложения лучшим участникам.

– Регистрация на конкурс открыта до 24 октября, и мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году. Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе! – отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров

Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф/