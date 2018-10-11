Школьникам рассказали, как сделать бизнес на ватрушках

Сегодня, 11 октября, в рамках профориентационного тура «Я делаю бизнес» школьники Ново-Девяткинской школы № 1 посетили предприятие IBP-Group по производству хлебобулочных изделий «Ватрушка» во Всеволожском районе.

Ребятам не только показали тонкости выпечки, но и разрешили приготовить печенье. Административный директор предприятия Алексей Паладий рассказал ребятам о том, что мысль наладить производство мучных изделий возникла спонтанно: «Так случилось, что вышел на балкон, посмотрел, а во дворе очередь за пирожками, вот и решил наладить бизнес». Как отметил руководитель, примерно за год он вернул средства, вложенные в покупку оборудования, а потом решил расширить свое дело. Рассказал Алексей Владимирович и о современных инструментах в управлении предприятием, и даже поделился своими планами на будущее.

– Это наш первый пилотный проект с выездом на предприятие и мастер-классом, – говорит руководитель Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Надо отметить, что Фонд вот уже два года реализует программу по обучению школьников основам предпринимательской деятельности. Некоторые ребята активно участвуют в мероприятиях, составляют бизнес-план. Интересно то, что на таких семинарах школьники узнают о поддержке малого и среднего бизнеса в районе и рассказывают об этом родителям. Затем уже взрослые обращаются к нам за материальной поддержкой.

Ирэн ОВСЕПЯН