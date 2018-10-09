В Кудрово открыли новый скейт-парк

Новую площадку для скейтеров и велосипедистов построили на территории Торгового центра «МЕГА Дыбенко».

Скейт-площадка представляет собой сухой бассейн из бетона, в котором можно будет выполнять экстремальные трюки, сообщает пресс-служба Заневского поселения. Именно здесь впервые в России применен бетонный коупинг – элемент для выполнения трюков на грани по периметру чаши, а глубина чаши составляет от 1,8 до 2,2 метра. Также на новой площадке построены специальные ограждения и набор легких, но интересных фигур для креативных райдеров.

Первый контест и зрелищные трюки привлекли на площадку почти сотню зрителей. Обкатывали чашу скейтеры со всей России. Среди гостей – Давид Газиев из Москвы, катается уже 12 лет.

– Приехал из Москвы посмотреть на боул, поскольку для России это оригинальное сооружение. В Москве есть что-то похожее, но все чаши с металлической кромкой, а здесь – бетонный коупинг, который дает другие ощущения. Таких аналогов в России нет.

Несмотря на то что дождь внес свои коррективы и сократил спортивную программу, представители питерской школы скейтбординга успели показать свое мастерство. А организаторы приняли решение повторить контест на будущих выходных при наличии хорошей погоды.

Фото пресс-службы Заневского поселения