Всеволожские бойцы приняли участие в фестивале единоборств в Санкт-Петербурге

В минувшее воскресенье, 7 октября, в Санкт-Петербурге в Легкоатлетическом манеже состоялся VII Фестиваль единоборств «Турнир памяти В.А. Соловьева». На одной площадке проводились соревнования по пяти видам единоборств – киокусинкай, самбо, дзюдо, джиу-джитсу и бокс.

Более 1000 спортсменов всех возрастов из различных регионов России принимали участие в турнире. В разделе киокусинкай Ленинградскую область представляли спортсмены МОО «Федерация каратэ киокусинкай». Всеволожские бойцы показали стойкость духа и настоящий характер в поединках с достойными противниками. На татами выходили Богдан Петрунин, Артур Гилль и Руслан Капин.

Взрослые участники Сергей Николаев и Иванов Антон в сложных боях проявили бойцовский характер. В итоге, Антон Иванов занял 2 место.