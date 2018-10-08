В Ленинградской области начала работу круглосуточная горячая линия, на которой автомобилисты могут оставить жалобы по вопросу уборки региональных трасс.

Телефон дежурного диспетчера ГКУ «Ленавтодор» – 8 (812) 251-42-84. Заявка будет немедленно передана для исполнения в подрядную организацию, обслуживающую дороги муниципального района.

Так как погода входит в режим «температурных качелей», областной дорожный комитет дал указание подрядным организациям постоянно проводить мониторинг состояния дорожного полотна, чтобы своевременно реагировать на возможное возникновение наледи.

Минувшей ночью температура воздуха впервые опустилась ниже ноля градусов на большей части территории Ленинградской области. Трассы «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни»), Колтушское шоссе и «Парголово – Огоньки» были обработаны песко-соляной смесью еще ночью. В общей сложности на дорогах работало 46 единиц спецтехники и 50 рабочих.