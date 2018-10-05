Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о разработке специальной правительственной программы для инвесторов и застройщиков, которые будут браться достраивать проблемные дома. Они смогут получить некоторые преференции и работать на особых условиях.

Тем, кто «записался в добровольцы», будет предложен выкуп ранее построенных ими социальных объектов, встроенных помещений для государственных и муниципальных нужд, предоставление новых участков для строительства по областному закону 107-оз, снижение стоимости подключение к инженерным сетям.

Также среди особых условий приводится внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, благоустройство прилегающих территорий в рамках муниципальных контрактов, строительство социальных объектов в проблемных кварталах за счет бюджета, изменение разрешенного вида использования земельных участков, принадлежащих компании.

Судя по всему, правительство региона рассчитывает привлечь к достройке проблемных объектов, работа на которых не сулит инвесторам большой прибыли, устойчивых застройщиков. Как сообщил Александр Дрозденко, условия новой программы еще обсуждаются, жители Ленобласти могут оставлять в социальных сетях свои предложения.