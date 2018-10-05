Сегодня, 5 октября, МОУ «СОШ № 4» города Всеволожска отмечает свой 25-летний юбилей.

Педагогическому коллективу есть чем гордиться. За эти годы школа выпускала талантливых учеников, которые живут в разных уголках нашей страны. Кто-то занялся бизнесом, другие нашли себя в литературе и искусстве. Некоторые посвятили себя научной деятельности. Но где бы они ни были, в юбилей оставят свои дела и соберутся вместе, посмотреть друг на друга, узнать, как сложилась судьба одноклассников, вспомнить любимых учителей.

В школе сложился сплоченный высокопрофессиональный педагогический коллектив. Результатом совместной работы педагогов и учеников являются призовые места на областных и районных конкурсах, победа на конкурсе «Звезды будущего России», победа на Всероссийском героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения». Семиклассник Никита Романов и десятиклассница Полина Тишкова под руководством своих педагогов С.А. Данильченко и Н.А. Ляликовой стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Все победы и достижения ребята и учителя посвящали знаменательной дате – 25­летию своей школы.

Первое упоминание о школе датируется 1939 годом. Однако тогда школа находилась на Христиновском проспекте города Всеволожска. В самое трудное время – в годы блокады, несмотря на постоянные бомбежки, голод и холод, учителя продолжали вести занятия в стареньком ветхом здании. В 70­х годах старое здание школы было закрыто. Новая школа распахнула свои двери в 1993 году. С 1993 по 1998 год школу возглавляла Валентина Иванова Боричевская (Фоменко). С 1998 по 2013 год школой руководила заслуженный учитель РФ Лидия Михайловна Дубцова.

Воздействие потрясающей энергетики педагогов мы в полной мере ощутили на себе. Пообщавшись с директором, завучем и учителями, понимаешь, сколько в них эмоций, профессионализма, артистизма и юмора… Кажется невозможным, но каждый помнит своих учеников и… дату их выпуска!

Первутинский и его команда

Директор Валерий Геннадьевич Первутинский потомственный педагог. Мама Валерия Геннадьевича долгие годы проработала воспитателем в детском саду, сестра – учитель начальных классов. Окончив десятилетку, он точно знал, что пойдет работать в школу, поэтому поступил в РГПУ им. Герцена. После вуза работал учителем, а пять лет назад возглавил МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

– Когда приходишь на такую работу, хочется привнести что-то свое, сделать школу непохожей на другие, лучшей, – откровенно говорит В.Г. Первутинский. – Добиться результата можно благодаря хорошему педагогическому коллективу. Только совместная работа руководства и коллектива может объединить учебное заведение, местное сообщество, родителей, госорганы и международные организации для решения наиважнейшей задачи – обучения и воспитания подрастающего поколения.

Надо понять, что школа – это дом, в котором детям прививаются нравственные начала. Это светлое место, где познают поэзию Пушкина, Тютчева, слушают музыку Моцарта, изучают великие творения, знакомятся с достижениями науки и техники, постигают основы точных наук. Школа должна быть радостным воспоминанием детства, – считает директор.

Сегодня сфера деятельности директора весьма разнообразна. Это и педагог, и управленец, и администратор, и завхоз.

– Коллектив школы состоит из настоящих профессионалов, с которыми не страшно идти даже в бой, – продолжает Валерий Геннадьевич. – Так что благодаря звездной «сборной» нам удается быть на высоте. Не без гордости могу сказать, что все педагоги в школе замечательные. Успехи учеников – это их работа и жизнь.

У нас трудится много почетных работников сферы образования. Среди них – Галина Павловна Орлова, Марина Николаевна Брежнева, Надежда Степановна Погорельцева, Елена Юрьевна Агапова, Ирина Анатольевна Вороненко. Областным комитетом образования отмечены Ирина Владимировна Игнатьева, Светлана Викторовна Блинова, Лариса Александровна Борзова, Ирина Анатольевна Вороненко, Ольга Николаевна Потапова, Жаныбек Сулейманов, Екатерина Валерьевна Трофимова. В этом году Грамотой Министерства образования и науки награждена завуч по учебно-воспитательной работе Ирина Юрьевна Рехтина.

Работают у нас и династии. Это учитель изобразительного искусства Ирина Фяттяховна Иванова и ее дочь, учитель математики Любовь Владимировна Иванова. Гордость школы, каждого учителя, конечно, в учениках, здесь радуются, когда выпускники выбирают профессию педагога и возвращаются в родную альма-матер. Среди бывших учащихся, которые сейчас преподают в школе, – Никита Королев, Ольга Кривленкова, Любовь Иванова, Леонид Панфилов и Мария Ефимова, – явно гордится директор.

– Школа – это зеркало общества, и нынешняя система образования имеет целый ряд плюсов, – считает Валерий Первутинский. – Недавно мы перешли к новым стандартам в рамках системы ФГОС и стали одними из первых в распространении инновационного опыта. К десятому классу личность должна определиться в предпочтениях и лишь совершенствоваться в выбранном направлении.

Поэтому мы работаем с ребятами уже с 9­го класса. Для тех, кто пойдет учиться дальше, подбираем преподавателей. Такой подход позволяет не только получить базовые знания, но и готовит ребят к поступлению в вуз.

Сегодня наше учебное заведение очень хорошо интегрировано в систему образования Всеволожского района. На нашей базе работает спортивная школа, функционируют кружки Дворца детского творчества, которые учащиеся охотно посещают. Показатели ЕГЭ позволяют выпускникам школы поступать в ведущие вузы России, – отмечает директор.

Школьные традиции

Научно-практическая конференция учащихся, «Осенний вернисаж», «Золотые руки мамы», конкурс «Я талантлив», волонтерское движение «Забота», акция «Подарок солдату», вахта памяти «Георгиевская ленточка», акция «Чистый город», слет отличников, активистов и спортсменов… Это неполный перечень традиционных мероприятий, которые проводят в школе.

– В День учителя у нас принято проводить «День дублера», – присоединяется к разговору заместитель директора по воспитательной работе Ольга Николаевна Потапова. – Это такая задумка, когда на один день школьники заменяют педагогов на уроках. Подобные мероприятия повышают престиж профессии преподавателя. Ребята понимают, что быть педагогом престижно. Наверное, поэтому многие наши ученики поступают в РГПУ им. Герцена и становятся учителями. Для того чтобы наши девятиклассники определились с выбором будущей профессии, мы ежегодно приглашаем представителей Всеволожского агропромышленного техникума и Фонда по поддержке предпринимательства, что помогает подросткам выбирать интересующую их специальность.

Отметим, что МОУ «СОШ № 4» стала инновационной площадкой филиала Института управления образованием РАО. В рамках сотрудничества педагоги проходят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участвуют в конференциях. В этом году в школе прошла научно-практическая конференция «Современные стратегии обучения: достижения, опыт, практика».

– У каждого ребенка собственный путь, который надо помочь ему найти. Мы не только меняем методы, но и вдохновляем учителей быть любимыми для своих учеников. С первого класса мы стараемся внедрять новые механизмы обучения. Наверное, поэтому наши самые маленькие школьники с большим успехом выступили на творческом конкурсе «Звезды будущего России». Постановка ребят 1­В класса «Муха-цокотуха» сорвала бурю зрительских аплодисментов и умилила строгое жюри. Достижения наших учеников, безусловно, невозможны без активного участия родителей в жизни школы, – рассказывает Ольга Николаевна Потапова.

Особое место в школе занимает музей. Это не только дань памяти защитникам Дороги жизни, но и история жизни школы с начала ее основания.

Оставив директора решать важные управленческие дела в кабинете, вместе с Ольгой Николаевной идем по школьным коридорам, она показывает классы, актовый зал.

– Отличительный знак любой школы – ее герб и символ, – рассказывает по дороге Ольга Николаевна. – В этом году школа выбрала свой символ. Идей было очень много. В процессе участвовали не только школьники и педагоги, но и родители. Остановились на скульптуре в виде руки, выпускающей голубя. Кто знает, может быть, этот символ придаст выпускникам уверенности перед предстоящими испытаниями, как на экзаменах, так и в жизни.

Заходим в школьный музей. Атмосфера магическая. Знакомимся с учителем истории Нино Нуриевной Хубунаиа, которая отвечает за музей. Здесь бережно хранят экспонаты и готовы подробно рассказать о том, как формировался уголок памяти.

– Первым хранителем нашего историко-краеведческого уголка была Валентина Глушенкова, – рассказывает Нино Нуриевна. – Мы скрупулёзно старались перебрать каждую газетную вырезку, письма с фронта, чтобы детям было интересно смотреть, изучать и не забывать о героизме своих дедов. Многие экспонаты приносят ребята, которые активно участвуют в работе музея, готовят презентации и доклады.

Надо отдать должное педагогическому коллективу, который поддерживает тесную связь с Советом ветеранов. Ветераны и блокадники нередкие гости в школе. В уголке школьного музея воссоздали старый блиндаж.

Эффект Брэдбери

После небольшой экскурсии возвращаемся в кабинет директора.

– Развитие информационных технологий среди молодежи постепенно сводит интеллектуальную жизнь на нет. Многое напоминает фантастический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Писатель забил тревогу в середине прошлого века. Больно осознавать, но его пророчество начинает сбываться. Как сделать так, чтобы дети читали бумажные книги и не «зависали» часами в виртуальной паутине? – спрашиваем напоследок у Валерия Геннадьевича.

– Мы живем в веке информационных технологий, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, – отмечает директор. – Но в последнее время наблюдается тенденция, когда учащиеся не обучаются, а развлекаются через всевозможные гаджеты. Мы с этим боремся, запрещая использование сотовых телефонов на уроках. Как человек, который связан со сферой IT-технологий, считаю, что все хорошо только в меру. Современные гаджеты должны стать инструментами прогресса, но не тормозить его развитие. Думаю, что все новое – это хорошо забытое старое, и скоро, может быть, опять станет «модным» писать на доске мелом…

– Сегодня МОУ «СОШ № 4» – одна из самых больших во Всеволожске. У нас хорошие отношения с районной администрацией. Недавно нам были выделены средства на строительство крыльца, заасфальтирована пришкольная территория, а на днях в школьном дворе появился новый многофункциональный стадион, – заключил директор.

…Перечислять, что сделано и делается, можно очень долго. Но главное здесь все-таки – это настрой, рабочий ритм и желание педагогов сеять разумное, доброе и вечное. Как бы старо это ни звучало, но на этом строится мир, кирпичики которого закладываются в этой школе.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

На снимках сверху вниз:

В.Г. Первутинский – директор школы и О.Н. Потапова – заместитель директора по воспитательной работе;

И.Ф. Иванова – учитель ИЗО, С.А. Данильченко – учитель истории, М.Н. Брежнева – заместитель директора, И.А. Вороненко – учитель русского языка и литературы, М.А. Журавлева – учитель начальных классов;

Г.П. Орлова, учитель математики, отличник народного просвещения с учениками 9-А класса;

М.В. Ефимова – учитель начальных классов, выпускница 2014 года школы № 4, с учениками 4-Б класса;

Г.М. Орлов – учитель технологии с учениками;

Н.Н. Хубунаиа – учитель истории, руководитель школьного музея;

Л.Г. Панфилов и С.В. Павлов – учителя физической культуры и ученики 1-Д класса.



