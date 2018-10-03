Сегодня, 3 октября, правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году. Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходные дни с 5 и 6 января перенесены на 2 и 3 мая, а с 23 февраля – на 10 мая. День защитника Отечества россияне будут праздновать с 23 по 24 февраля, а Международный женский день – с 8 по 10 марта. Большие праздничные выходные будут в мае: с 1 по 5 мая, а затем в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая. В июне будет лишь один выходной в честь Дня России – 12 июня, а вот по случаю Дня народного единства отдых продлится со 2 по 4 ноября.