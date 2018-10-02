На Всеволожском проспекте и Юбилейной площади города Всеволожска 6 и 7 октября с 9.00 до 18.00 пройдет районная сельскохозяйственная ярмарка.

Лучшая продукция животноводства, пчеловодства, кондитерские изделия, молочные продукты, сухофрукты, а также саженцы, рассада и многое другое будет представлено производителями Всеволожского района, Ленинградской области и других регионов. На ярмарку съедутся более 300 человек.

В день открытия ярмарки, 6 октября, в 12.00 выступят образцовый ансамбль русской песни «Росиночка» и ансамбль «Казачья доля».

С 6.00 6 октября до 21.00 7 октября будет установлено временное ограничение движения по участку Всеволожского проспекта – от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива