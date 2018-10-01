В минувшее воскресенье, 30 сентября, в день церковного праздника чествования святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил Великое освящение храма в честь великомученицы Ирины в поселке Ириновка Всеволожского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Правящему архиерею сослужили благочинный Всеволожского благочиния, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман, настоятель храма Святого князя Александра Невского в поселке Романовка иерей Михаил, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в поселке Рахья иерей Олег и другие служители церкви.

В числе приглашенных на торжество были глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, заместитель главы администрации по безопасности Валерий Половинкин и другие официальные лица.

После Божественной литургии епископ Игнатий наградил медалями и архиерейскими грамотами потрудившихся на возведении храма, а Валерий Половинкин поздравил прихожан с праздником и преподнес храму предмет церковной утвари.

Богослужения в новоосвященном храме будут происходить по субботам.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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