Более 200 специалистов собрались сегодня, 28 сентября, на XI Межрегиональную конференцию «Приемная семья: достижения и перспективы развития», которая проходила в Колтушской школе имени академика И.П. Павлова.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

«Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, – приоритет нашей государственной политики и задача всего общества. Правительство Ленинградской области поддерживает все формы семейного устройства, принимает меры по оказанию приемным семьям педагогического, психологического и медицинского сопровождения», – отметил в приветственном письме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году главной темой конференции стало «Место кровной семьи в жизни приемного ребенка». Участники мероприятия отметили, что эта тема была выбрана не случайно – она стала более актуальной в последнее время, так как число приемных и опекунских семей растет. Специалисты говорили, что вопрос целесообразности общения ребенка с кровными родственниками очень сложный. С одной стороны, важно сохранить общение, с другой – приемные семьи, испытывая страх, пытаются прервать связь ребенка с прошлым.

На круглых столах в рамках конференции обсудили стили родительского воспитания в приемной семье и отношение к родным, методы восстановления и формирования кровных связей.

Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН

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