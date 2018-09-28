Масштабные тактико-специальные учения по локализации условного очага африканской чумы свиней (АЧС) на территории Ленинградской области стартовали в полдень, 27 сентября, на производственных площадках Всеволожского района.

В актовом зале Всеволожского агропромышленного техникума прошло установочное совещание, в ходе которого специалисты представили опыт Ленобласти и других регионов по борьбе с африканской чумой свиней. В совещании приняли участие председатели противоэпизоотических комиссий районов Ленобласти, руководители и врачи-эпизоотологи областных станций по борьбе с болезнями животных, специалисты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО, а также руководители ветеринарных служб Республики Карелия, Вологодской, Псковской, Новгородской областей и впервые – делегация из Финляндии.

Совещанию предшествовал смотр техники и подразделений сводного мобильного отряда по локализации и ликвидации условного очага АЧС, который открыл заместитель председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, отметив, что в регионе активно развиваются свиноводческие комплексы, в связи с чем опыт противодействия вирусу АЧС приобретает важное значение.

Практический этап учений проходил близ деревни Корнево в Романовском сельском поселении. На тренировочной площадке, оборудованной карантинным ветеринарно-полицейским постом, специалисты управления ветеринарии, эпизоотические службы, представители МЧС, МВД, органы власти и местного самоуправления Ленобласти, Всеволожского района и Романовского сельского поселения продемонстрировали четкий режим взаимодействия всех структур, входящих в состав мобильного отряда, а также комплекс мероприятий по ликвидации условного очага африканской чумы свиней.

В рамках учений также был подписан протокол о сотрудничестве между управлением ветеринарии Ленинградской области и финляндским агентством безопасности и продовольствия Эвира (Evira), предполагающий обмен информацией об эпизоотической ситуации в регионах.

Руководитель учений, главный государственный ветеринарный инспектор Идрис Идиатулин высоко оценил уровень проведенного мероприятия. Начальник Управления областной ветеринарии особо подчеркнул, что на территории Ленинградской области начиная с 2014 года подобные учения проводятся регулярно два раза в год, в том числе и совместно с соседними с Ленобластью регионами.

Напомним, африканская чума свиней – инфекционное заболевание, инкубационный период которого может достигать двух недель. В случае заражения АЧС все больное поголовье скота истребляется. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было.

В Ленинградской области содержится 178 тысяч голов свиней, 95% поголовья – на промышленных предприятиях, 5,5 тысячи – в личных подсобных хозяйствах, 2,4 тысячи – в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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