Первый коворкинг-центр открылся во Всеволожске. Площадка для молодежи появилась в микрорайоне Южный на улице Доктора Сотникова. Благодаря этому молодежный актив Всеволожского района обрел собственную крышу. Ранее ребятам-активистам приходилось кочевать с места на место.

Новое многофункциональное пространство для молодежи – это результат успешного сотрудничества строительного бизнеса и власти. Средства на обустройство выделены из районного бюджета. Молодежный центр станет самостоятельным юрлицом, объединяющим не только инициативных людей района, но и представителей семи молодежно-подростковых клубов.

В помещение есть высокоскоростной интернет, а также конференц-зал для проведения переговоров, презентаций, семинаров и мастер-классов. Кроме того, здесь есть спортивные залы, оснащенные современными тренажерами, а также комната для отдыха. Уже на открытии в конференц-зале прошел семинар, посвященный вопросам создания аналогичных коворкингов в 47-м регионе.

В рамках торжественного мероприятия председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подписали соглашение о сотрудничестве в создании коворкинг-центров. Отметим, что с ходом строительных работ ранее ознакомился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Опыт Всеволожска в создании коворкинг-центров интересен для всего региона, поэтому на открытии в микрорайон Южный съехались представители из Тихвина, Соснового Бора, Гатчины и других райцентров.

– Открытие коворкинга имеет важное значение для нашего города, – отметил Андрей Низовский. – Рад приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Это первый подобный опыт открытия центра досуга для молодежи, но хочу заверить, что далеко не последний. В данный момент прорабатывается вопрос реализации схожего проекта на улице Александровской. Думаю, что в коворкинг-центр будет приходить молодежь разных возрастов – от подростков до более старших юношей и девушек.

В свою очередь Алексей Орлов отметил, что всеволожский коворкинг-центр задал высокую планку, на которую станут равняться другие районные молодежные клубы. Он напомнил, что до конца года в 47-м регионе планируется открыть 10 молодежных центров, из них семь уже распахнули свои двери.

– Сегодня политика совета депутатов города Всеволожска, районной и местной администраций направлена на реализацию молодежных программ, – отметила глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. – Я впечатлена тем, какой современный молодежный центр появился в нашем городе.

Отметим, что на базе центра планируется проводить разные образовательные мероприятия, тренинги, лекции и мастер-классы. Среди приоритетов – работа с молодыми семьями и начинающими предпринимателями.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА