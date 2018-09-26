Корабль – участник обороны Ленинграда подняли со дна Ладоги

Операция по подъему малого сторожевого корабля «Пурга», который был участником Великой Отечественной войны и покоился на дне Ладожского озера с 1942 года, увенчалась успехом. 25 сентября водолазам удалось поднять легендарный корабль.

Малый сторожевой корабль «Пурга» был спущен на воду в ноябре 1935 года. Во время Великой Отечественной он участвовал в высадке десанта в Видлице, в высадке десанта на остров Гогланд, в постановке линии заграждений на Финском заливе. В августе 1941 года был переведен в состав Ладожской военной флотилии КБФ. Предназначался для конвоирования и охраны транспортных судов. «Пургу» считали самым оснащенным по вооружению кораблем Ладожской военной флотилии. В сентябре 1941 года корабль участвовал в открытии водной трассы Дороги жизни. 12 сентября он сопровождал первый рейс из Новой Ладоги. Две баржи, охраняемые «Пургой», доставили в Осиновец 60 тонн продуктов для осажденного Ленинграда. С 30 сентября 1941 года его стали привлекать к доставке особо важных грузов.

Небольшой корабль оказался необычайно живучим. Неоднократно попадал в сильные штормы. 17 сентября 1941 года «Пурга» обеспечивала эвакуацию наших частей с острова Валаам в Осиновец, но у берега Валаама села на камни и получила пробоины. Зимой 1942 года при выполнении задания корабль был затерт льдами и зимовал во льдах на подходе к Осиновцу.

Сейчас это кажется невероятным, но согласно военной статистике с борта «Пурги» было сбито 8 «юнкерсов». Неудивительно, что «Пурга» стала объектом особого внимания со стороны немецких летчиков. Немецкие самолеты охотились за кораблем специально. И 2 сентября 1942 года «Пурга» неудачно попала под обстрел штурмовиков. При этом две авиабомбы упали возле ее бортов, а одна попала в центральную часть корабля, расколов его надвое. «Пурга» затонула за несколько минут, при этом погибло 11 моряков. 28 человек из ее экипажа получили ранения. Раненых подобрала канонерская лодка «Нора».

Уже в 1942 году была осуществлена экспедиция, во время которой водолазы сняли с затонувшей «Пурги» ее бортовое вооружение и передали его на другой корабль. Сама «Пурга» так и осталась лежать на 11-метровой глубине, пока ее там не обнаружил в 2012 году водолаз Игорь Матюк.

С тех пор проводились подготовительные работы для экспедиции по подъему «Пурги». Была решена ее дальнейшая судьба: «Пургу» предложили поставить на вечную стоянку в Осиновецкий филиал Центрального военно-морского музея – Музей «Дорога Жизни». Но поставить не в виде обычного экспоната, а в виде памятника всем кораблям Краснознаменной Ладожской военной флотилии. Проект памятника уже готов.

Экспедицию по подъему исторического судна назначили на 12 сентября 2018 года. Таким образом поисковики-водолазы хотели отметить очередную годовщину начала работы Дороги жизни. Но все планы в тот день осуществить не удалось. С утра на Ладоге поднялся шторм. Поисковики решили не прекращать экспедицию, однако в тяжелых условиях им удалось поднять со дна только якорь. Рискуя перевернуться, при шквальном ветре поисковики потащили якорь «Пурги» за своим катером на канате. Ветер был настолько сильным, что в 50 метрах от Осиновецкого причала канат оборвался и якорь ушел на дно. Водолазы стали нырять в совершенно не подходящих для этого условиях. Якорь все-таки достали и доставили на берег. А потом стали шутить, что 12 сентября 1941 года экипаж «Пурги» впервые бросил этот якорь в Осиновецкой бухте, а 12 сентября 2018 года этот же якорь сам устремился в этом месте на дно, как будто в память о прошлом.

Наконец, 25 сентября 2018 года удалось осуществить задуманное – впервые за 76 лет «Пурга» увидела хмурое ленинградское небо. Подробности операции по подъему корабля будут опубликованы в ближайшее время.

Людмила ОДНОБОКОВА