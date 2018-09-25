Газета «Всеволожские вести» предлагает поучаствовать в викторине с розыгрышем приставки для просмотра ЦЭТВ.

2018 год – это период подготовки к отключению в Ленинградской области аналогового телевизионного вещания и переходу на цифровое. С января 2019 года «аналог» будет полностью отключен. Ему на смену придёт цифровое эфирное телевидение: 20 телеканалов первого и второго мультиплекса будут доступны во всех населенных пунктах Ленобласти. Задуматься о переходе на «цифру» лучше уже сейчас – особенно тем телезрителям, которые видят на экране своих телевизоров литеру «А», размещенную возле логотипов федеральных телеканалов (включите и проверьте любой из этих каналов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, Пятый канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ). «А» – значит аналоговый, значит вы смотрите аналоговое телевидение, которое скоро и будет отключено. Чтобы и дальше смотреть общедоступное эфирное телевидение – вам нужно настроить свой телевизор на прием цифровых каналов (современный телевизор – перенастроить на «цифру» вручную, к старому телевизору – докупить цифровую приставку). Подробную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф или по бесплатному круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02.

Читателям газеты мы предлагаем принять участие в викторине и выиграть приз – комплект оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения, который позволит смотреть 20 цифровых телеканалов без абонентской платы.

Условия участия:

1. Найти литеру «А» возле логотипа федерального телеканала, сфотографировать её и быть готовым показать фото при получении приза (выложить в соцсети издания/продемонстрировать любым другим способом).

2. Правильно ответить на все вопросы викторины.

3. Победитель выбирается среди всех, правильно ответивших и с литерой «А».

Ответы можно передать в редакцию, написать в группу «Всеволожские вести» ВКонтакте, переслать по почте или на электронный адрес redaktor@vsevvesti.ru с пометкой «Викторина» в срок до 5 октября, указав фамилию, имя, отчество, адрес или телефон для связи. Розыгрыш состоится 8 октября.

Подробности участия в викторине читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».