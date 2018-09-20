Движение транспорта на участке между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет полностью перекрыто по внешнему кольцу КАД. Ограничение связано с началом работ на мосту через реку Большая Охта (Беляевский мост).

С 1 октября по 15 ноября будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД. Движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу КАД, по двум полосам в каждом направлении.

– В составе комплекса работ будет выполнена замена опорных частей с подъемом пролетного строения, усиление узлов опирания пролетного строения на опорную часть, – сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».