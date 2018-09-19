В Ленобласти ограничат заключение контрактов с единственным поставщиком

Правительство Ленобласти ограничит заключение государственных контрактов с единственным поставщиком. А к 2020 году полностью запретит осуществлять закупки у одного контрагента. Об этом заявил сегодня, 19 сентября, на Совете по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко.

– Это жестко, но оправданно, – считает глава 47-го региона. – Уже в следующем году, если на конкурс заявляется один поставщик, то конкурс признается недействительным и проводится полная ревизия всей документации. В процессе можно выяснить: почему так получилось и из-за чего в конкурсе участвовало так мало компаний. Это очень серьезный и смелый шаг, который приветствуют антимонопольщики.

Кроме того, как отметил Александр Дрозденко, необходимо увеличить участие малого и среднего бизнеса в госзакупках. Малый сектор должен быть представлен в не менее 30 процентах госзакупок.

Согласно Национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы во всех сферах и отраслях страны должно появиться не менее трех организаций, одна из которых должна быть частной. Частным структурам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к государственным закупкам.

Ирэн ОВСЕПЯН