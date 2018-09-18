Дорогу на Кудрово отремонтируют без перекрытия движения

Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление приступило к ремонту верхнего слоя асфальта на региональной дороге «Подъезд к Заневскому посту». Движение по популярной дороге, которая связывает Кудрово с Колтушским шоссе, затруднено, но не перекрыто.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор». Сейчас дорожники срезают изношенный слой покрытия, после чего будет проведен ремонт так называемыми асфальтовыми картами.

Ранее в этом сезоне в Кудрово была отремонтирована Центральная улица (региональная трасса «Деревня Старая — Кудрово»). По заказу «Ленавтодора» там было уложено два слоя нового асфальта, расчищены обочины и полосы отвода.

В общей сложности в Ленинградской области за последний месяц силами обслуживающих организаций (районных ДРСУ и ДРЭУ) обновлено почти 20 тысяч квадратных метров асфальта региональных трасс.