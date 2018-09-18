Более одной тысячи предпринимателей примут участие в форуме «Энергия возможностей», который пройдет 24–25 сентября в «Экспоцентре».

– В этом году форум расширяет свои границы и приглашает к участию предпринимателей не только Ленинградской области, но и других регионов России, а также представителей крупного бизнеса, – информируют в Ленинградском областном центре поддержки предпринимательства.

В прошлом году мероприятие объединило более 700 делегатов. В течение двух дней на площадке «Экспофорума» будут проходить семинары, мастер-классы, кейс-сессии, круглые столы на самые актуальные темы. Повестка форума посвящена приоритетным вопросам развития новой экономики, лучшим практикам, перспективам и решениям. Среди них вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, их участие в госзакупках, внедрение новых технологий.

Отметим, что на площадке форума пройдут дебаты на тему: «Реальный рубль против виртуального биткоина» и другие мероприятия. Кроме того, впервые в рамках Форума состоится слет социальных предпринимателей.