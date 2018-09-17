Пассажиры пригородных поездов 22 сентября смогут бесплатно провозить велосипеды без оформления проездного документа в рамках акции «С велосипедом по жизни». Северо-Западная пригородная пассажирская компания участвует в Европейской недели мобильности.

Акция проводится ежегодно в рамках Всемирного дня без автомобиля для популяризации здорового образа жизни.

Напомним, в остальные дни для велосипедистов действуют специальные тарифы на провоз двухколесного транспорта. Допускается провоз каждым пассажиром в неразобранном виде не более одного велосипеда. Для этого необходимо оформить разовый билет или приобрести абонементные билеты «Ежедневно +» и «Рабочего дня +».