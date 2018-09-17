На территории горнолыжного курорта «Охта-парк» в деревне Мистолово Бугровского поселения 23 сентября пройдет Охтинский полумарафон. Соревнования проводятся четвертый год подряд.

Традиционно в кроссе участвуют спортсмены разных возрастов – от самых юных (от 4 лет) до ветеранов. Количество участников превышает 500 человек и растет с каждым годом. В этом году кросс пройдет совместно с IV этапом Кубка Mass Sport – к бегунам присоединятся велосипедисты (впервые), профессиональные лыжники и лыжероллеристы, а также просто любители активного отдыха. Участники четырех этапов получат памятные медали.

Дистанции полумарафона разработаны организаторами с учетом возрастов спортсменов – 1,5 км, 5 км, 10 км и 21 км. Также в соревнованиях примут участие любители скандинавской ходьбы (дистанции 5 км и 10 км). На финише с помощью электронного хронометража участникам будут выдаваться результаты.

Каждый участник получит традиционную памятную медаль с изображением зубра. Это благородное, сильное и выносливое животное неслучайно стало символом полумарафона. Первые забеги проходили в Токсовском лесопарке рядом с зубровником. Локация соревнований изменилась, но символ сохранился.

Для самых маленьких участников будет организована танцевальная разминка и впервые пройдут состязания на беговелах.

Регистрация участников: http://reg.o-time.ru/step1.php?event=18114