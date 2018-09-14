Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону во Всеволожском районе обсудили сегодня, 14 сентября, на заседании межведомственной комиссии администрации. Представители поселений проинформировали о состоянии ЖКХ и очертили круг проблем, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. В целом подготовка идет по графику. Большая часть управляющих компаний готова к осенне-зимнему сезону.

Оказалось, болевая точка в сфере районного ЖКХ – долги населения перед ресурсоснабжающими компаниями. Безусловно, ситуация по сбору платежей по сравнению с прошлым годом лучше, однако кредиторская задолженность может стать серьезной причиной для сбоя полноценной подготовки к осенне-зимнему периоду, – отмечали участники. Наиболее остро этот вопрос стоит во Всеволожске, где недавно обанкротилась управляющая компания. Из-за этого сейчас районная администрация пытается распутать сложный клубок долговых проблем, для того чтобы своевременно подготовить 26 домов к отопительному сезону.

Представители Агалатовского, Сертоловского и Бугровского поселений отмечали, что сложности возникли со зданиями, которые ранее относились к Министерству обороны и обслуживались данным ведомством. Однако недавно некоторые объекты были переданы местным администрациям, и сейчас их снабжением услугами ЖКХ должны заняться новые компании. Отметим, что переданные объекты готовы к грядущему отопительному сезону, осталось лишь определиться с управляющими компаниями и тарифами на комуслуги.

Представители Колтушского поселения проинформировали, что из 143 домов только 28 не получили паспорта готовности для потребителей тепловой энергии. Участники комиссии из Юкковского поселения рассказали о том, что им наконец удалось решить проблему с подключением котельной в ЖК «Черничная поляна».

Следующее заседание межведомственной комиссии, на котором окончательно подведут итоги готовности к отопительному сезону 2018–2019, состоится 28 сентября.

Ирэн ОВСЕПЯН