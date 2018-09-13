Во Всеволожске обсудили вопросы неучтенных воинских захоронений

Вопросы неучтенных воинских захоронений и увековечения памяти погибших в Великой Отечественной войне обсудили сегодня, 13 сентября, во Всеволожске на семинаре для специалистов муниципальных образований.

На территории Ленинградской области находится немало захоронений воинов, погибших в Советско-финской и Великой Отечественной войне, к сожалению, еще остались и не найденные. На семинаре обсудили две основные темы. Первая – это инвентаризация, паспортизация, постановка на учет воинских захоронений, вторая – сверка списков захороненных воинов, выявление дополнительных имен и исправление ошибок в учетных карточках и паспортах воинских захоронений

На семинаре основным докладчиком выступил главный специалист отдела молодежной политики комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс.

Большую помощь в поиске воинских захоронений оказывают добровольческие поисковые отряды, но в этом непростом деле их сил порой оказывается недостаточно. Поэтому при областном комитете по молодежной политике создается экспертный совет, который будет заниматься поиском воинских захоронений. Специалисты поселений смогут обратиться в совет по всем волнующим их вопросам.

Екатерина КОРОЛЕВА