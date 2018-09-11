В Лемболово прошел заключительный этап Кубка веломарафонов

В минувшее воскресенье, 9 сентября, в окрестностях Лемболово состоялся XII Лемболовский веломарафон. Он является заключительным этапом Кубка веломарафонов Ленинградской области, который проходит каждый год в течение всего лета.

Лемболовский веломарафон считается одним из самых массовых соревнований по горному велосипеду в России. На этот раз поставлен новый рекорд – в соревновании приняли участие 500 спортсменов. Они приехали из Ленинградской, Псковской, Московской и Мурманской областей. А больше всего было велосипедистов из Санкт-Петербурга.

Спортсменам было предложено преодолеть две дистанции: 30 и 60 километров. Победителем соревнования на дистанции 30 километров стал Сергей Смекалов из Санкт-Петербурга, а среди женщин – Анна Глазунова, представлявшая Ленинградскую область. На дистанции 60 километров первое место занял Максим Гоголев из Самарской области.

Награждение победителей Кубка веломарафонов Ленинградской области 2018 года пройдёт в октябре в Санкт-Петербурге. Напоминаем, что Кубок веломарафонов проводится в нашей области в седьмой раз.

Людмила ОДНОБОКОВА