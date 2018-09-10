8 сентября, в 77-ю годовщину начала блокады Ленинграда, памятные мероприятия начались у мемориала «Румболовская гора», возведённого в память обороны Ленинграда 1941–1944 годов. Жители Всеволожского района и города Всеволожска, ветераны войны и блокадники почтили память тех, кто не дожил до Победы.

Добрые слова сказали заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько, начальник отдела культуры Наталья Краскова и председатель общественной организации «Блокадный детский дом» Роза Субботина. Прозвучали стихи всеволожских поэтов, посвящённые героизму и стойкости защитников Ленинграда.

После минуты молчания и возложения цветов к мемориалу настоятель храма Архистратига Божия Михаила при Всеволожской клинической межрайонной больнице о. Артемий отслужил панихиду по безвременно ушедшим из жизни жертвам блокады.

День памяти продолжился в КДЦ «Южный». У входа в культурный центр были установлены артиллерийские орудия. Звучали песни военных лет.

После дружеского чаепития все прошли в зал, где началось выступление театральной студии «Волшебная флейта», представившей на суд зрителей пластическую композицию «Блокада Ленинграда».

Завершились памятные мероприятия просмотром документального фильма «День войны». Этот фильм об одном из дней героической борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками снимали 160 фронтовых кинооператоров на фронтах и в тылу от Баренцева до Чёрного морей. Кинолента по сценарию Александра Каплера смонтирована на Центральной студии документальных фильмов режиссёром Михаилом Слуцким.

Отметим, что первый показ этого фильма состоялся в Ленинградской области на легендарном Невском «пятачке» в дни празднования окончания Ленинградской битвы 9 августа 1944 года. И вот во второй раз его показали у нас в 77-ю годовщину начала блокады Ленинграда в рамках проекта «Территория Победы». Благодаря этой инициативе граждане в 23 регионах нашей страны уже посмотрели фильм.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО