Сегодня, 7 сентября, на стадионе Школы № 6 города Всеволожска состоялся районный молодежный фестиваль «Здоровый образ жизни». В этом году мероприятие проходит уже в седьмой раз. Участие в нем приняли школьники от 14 до 18 лет, собравшиеся в 16 команд.

Организатором выступил отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации. Мероприятие прошло в рамках областной антинаркотической акции «Неделя здоровья». Ребята соревновались в таких спортивных дисциплинах, как волейбол, стритбол, флорбол, дартс и спортивная эстафета. Также они могли сдать нормы ГТО, сделать аквагрим и поиграть в настольные игры на свежем воздухе.

Екатерина КОРОЛЕВА