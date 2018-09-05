С 8 сентября движение транспорта будет организовано по внешнему кольцу КАД по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 50 км/ч. Автомобилисты не смогут воспользоваться отрезком внутреннего кольца от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на Западный скоростной диаметр.

Данная схема движения будет действовать до 31 октября. Схемы движения на транспортных развязках в районе пересечения КАД с Выборгским шоссе, Комендантским проспектом и ЗСД останутся без изменений.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящее время реконструкция северного участка КАД ведется с опережением календарного графика. Для сохранения высоких темпов работ и возможности досрочного ввода объекта в эксплуатацию принято решение не сворачивать строительно-монтажные работы, требующие ограничения движения, на осенний период, а производить их до 31 октября.