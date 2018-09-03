Лучший зоотехник России – из Всеволожского района

Победительница областного конкурса профессионального мастерства зоотехников-селекционеров Дарина Захарова из ООО СПК «Пригородный» стала победительницей в номинации «Практическая работа с информационными базами» Всероссийского конкурса профессионального мастерства техников-биологов.

На состязании отличились также главный зоотехник племенного хозяйства «Гражданский» Приозерского района Леонид Малышев, который стал абсолютным чемпионом, а третье место присудили главному зооинженеру племзавода «Гомонтово» Волосовского района Анастасии Бережняк.

Всего в конкурсе принимали участие представители из 57 регионов. Соревнования проходили в Кировской области на базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии.

– Задача зооинженеров – обеспечивать здоровый и своевременный приплод и вырастить из него здоровых высокопродуктивных коров, – говорит Дарина Захарова. – Рутинной работы в нашем деле нет. У нас беспривязное содержание скота, позволяющее получать более высокие надои. В этом случае коровы имеют свободный доступ к корму, а компьютер считывает информацию с чипа на ноге. Датчик определяет активность животного, количество шагов и время, потраченное на отдых в стойлах, а из этого уже делаются выводы о здоровье животных. Во время дойки по каждой корове определяется количество, качество, электропроводность: таким образом контролируется ее состояние.

– На конкурсе трудно было справиться с волнением, – признается Захарова. – Если честно, победа была неожиданной, в конкурсе состязались опытные специалисты, у которых за плечами не один десяток лет работы в отрасли.

Ирэн ОВСЕПЯН

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