Торжественно-траурная акция «Наш мир без террора», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла сегодня, 3 сентября, на 10-м км Дороги жизни у мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе. В мероприятии приняли участие молодёжные организации, учащиеся, почётные гости.

Акция началась прологом студии современного танца «Грани». Девочки в чёрных трико исполнили пластическую композицию «Память» и выпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие души тех, кто погиб во время террористических актов.

Участники митинга – заместитель главы администрации Всеволожского района Валерий Половинкин, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун, председатель Молодежного совета при администрации района Дмитрий Звонарев – напомнили о трагедии в Беслане, с которой начался для страны сентябрь 2004 года, о взрыве в петербургском метро, о террористических актах в Пятигорске, Каспийске, Владикавказе, Москве, Буйнакске, Буденновске, Кизляре. Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни Роман Гуцу провёл панихиду.

Акция продолжилась выступлением участников Молодёжного музыкально-драматического театра-студии «Отражения» Ивана Пахомова, Дианы Марцинкевич, исполнивших поэтическую композицию «Любимые не умирают».

В память о жертвах террористических атак, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма, была объявлена минута молчания. Завершилась траурная акция вокальным номером «Там нет меня» в исполнении Анастасии Соловьевой (МПК «Пульс») и церемонией возложения живых цветов к мемориалу.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА