Восьмой год в России празднуют День ветеринарного работника, который был учреждён патриархом Кириллом. По православному календарю это День памяти святых мучеников Флора и Лавра. Верующие считают их хранителями лошадей.

Как и все христианские праздники, этот день уходит корнями в далёкое прошлое, а точнее, во второй век. Каменотёсов Флора и Лавра, живших в Византии, Архангел Михаил научил обращению с дикими и домашними лошадьми. Братья трудились над строительством языческого храма, но крест над ним поставили православный. Жители Византии восприняли это как надругательство над их святыней и заживо бросили братьев в глубокий колодец.

Прошло несколько столетий, чтобы нашлись мощи братьев, и если верить новгородским преданиям, падеж домашнего скота сразу прекратился. Так дата 31 августа в народе стала Днём ветеринара.

Этот профессиональный праздник был введён, чтобы отметить «весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды».

Поздравляем сотрудников Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района с профессиональным праздником! Желаем личных успехов и благополучия каждому, а всему учреждению – процветания и новых достижений!