Областные дорожники переходят на использование солевых растворов вместо песко-соляной смеси на региональных трассах.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, этой зимой пилотными станут трассы с интенсивным движением во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах.

Отмечается, что основное преимущество нововведения – быстрый эффект, что особенно важно во время обильных снегопадов или резких перепадов температур. Кроме того, реагент равномерно распределяется по дороге из-за вязкой консистенции, в результате улучшается сцепление шин с дорогой. Влажная соль растворяет снег и не позволяет образовываться наледи на асфальте.