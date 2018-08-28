X Кубок олимпийского чемпиона 1968 года Владимира Белоусова по прыжкам на лыжах с трамплина проходил среди ветеранов спорта (среди мастеров) на Кавголовских трамплинах 25 и 26 августа. На него приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Выборга, Ленинградской области, Петрозаводска, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Южно-Сахалинска. Всего на трамплине выступило 50 человек. 25 августа они прыгали с трамплина К-40, 26 августа покоряли трамплин К-65.

Юбилей соревнования совпал с юбилейным годом для Владимира Белоусова. Исполнилось 50 лет с тех пор, как во французском городе Гренобле житель города Всеволожска Владимир Белоусов завоевал первое место на Большом олимпийском трамплине.

Очень хорошо показали себя на этих соревнованиях спортсмены из Ленинградской области. В возрастной группе «50–59 лет» первое место на обоих трамплинах занял житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев.

На трамплине К-40 в возрастной группе «50–59 лет» второе место занял житель посёлка Токсово Леонид Демьянов. Леонид Демьянов занял также третье место в своей возрастной группе на трамплине К-65.

В возрастной группе «40–49 лет» второе место на трамплине К-40 занял житель города Всеволожска Сергей Медведев. В возрастной группе «30–39 лет» второе место занял Юрий Лобков, который в документах заявился как представитель Ленинградской области. У женщин в возрастной группе «20–29 лет» первое место заняла Алёна Сутягина из Токсово.

Все они были награждены эксклюзивными медалями, которые были сделаны по заказу Токсовской администрации. На соревновании присутствовали почётные гости: бронзовый призёр Олимпиады 1998 года по лыжному двоеборью Валерий Столяров; заслуженный тренер РСФСР Леонид Баранов. Организатор и главный судья соревнований – семикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мастеров Сергей Ленинский.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото пресс-службы Токсовской администрации

