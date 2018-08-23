Проблему нашествия борщевика в Ленинградской области обсудили вчера, 22 августа, в рамках выставки «Агрорусь-2018». Эксперты организовали выездное заседание, в ходе которого познакомились с передовым опытом борьбы с сорняком. В рамках экологического рейда специалисты побывали в деревне Разметелево Всеволожского района.

В мероприятии приняли участие представители комиссии по АПК, сельским территориям, природопользованию и экологии Общественной палаты Ленинградской области, профильных постоянных комиссий Законодательного собрания, комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, а также научной общественности. Среди приглашённых гостей были также эксперты из Беларуси.

– На самом деле борщевик – это болезнь бесхозной земли, – подчеркнула пресс-секретарь Общественной палаты Ленинградской области Ольга Безбородова. – В Разметелево нам продемонстрировали поля, которые после обработки гербицидами засеяли картошкой, морковкой и другим овощными культурами. Не секрет, что главное условие успешной борьбы с сорняком – засеять землю другими растениями. Сегодня программы борьбы с борщевиком реализуются во многих регионах России, первым из которых стала Ленинградская область, которая также в 2012 году добилась от Минсельхоза РФ исключения борщевика из федерального списка «селекционных достижений» и признания сорным растением.

– После обработки гербицидами можно засеять участок топинамбуром, – считает заместитель председателя комиссии по АПК, сельским территориям, природопользованию и экологии Общественной палаты Вероника Тарбаева. – Топинамбур – удивительное растение, богатое полезными веществами, минеральными и органическими соединениями, которое способствует повышению иммунитета и поддержанию энергетического баланса организма, стабилизации кровяного давления, заживлению ран.

Отметим, что в рамках выездного совещания специалисты рассказали и о последних инновационных методах борьбы с борщевиком с помощью электромагнитного излучения. Правда, пока этот метод не получил широкого распространения из-за дороговизны.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

