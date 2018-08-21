Всеволожский район – один из самых молодых в Ленинградской области

Молодые семьи предпочитают приобретать жилье и жить во Всеволожском районе. Об этом заявила на прошедшем недавно IV Форуме социальных работников председатель областного комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим.

– Сегодня в регионе наблюдается тенденция к старению населения, – сообщила Нещадим. – Правда, в каждом районе 47-го региона ситуация складывается по-разному. Есть районы, которые достаточно молодые, такие как, например, приграничный с Санкт-Петербургом Всеволожский район. Сюда охотнее едет молодежь, которая приобретает жилье и обустраивается. А вот в Подпорожском и Лодейнопольском районах, наоборот, наблюдается старение населения. Вот почему необходим комплекс мер, который реально повлияет на положительную динамику.

– Демографические проблемы нашли отражение и в майских указах президента, а их решение стало одним из национальных проектов, – подчеркнула начальник комитета. – Очень важно, чтобы государственная политика строилась на объективной ситуации в каждом регионе. Благодаря сегодняшнему диалогу мы примем итоговую резолюцию, которая позволит разработать конкретные нормативно-правовые документы, направленные на решение социальных проблем.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

