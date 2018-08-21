В Кудрово ограничат движение в день рождения района

В городе Кудрово 26 августа вводится временное прекращение движения автотранспортных средств в связи с торжественным празднованием дня рождения Всеволожского района и Заневского поселения.

С 12.30 до 15.00 нельзя будет проехать по Европейскому проспекту от дома № 13, корп. 6 до центрального входа в «Мега Парк». Также движение будет перекрыто по улицам: Австрийской, Английской, Венской, Столичной и по проспекту Строителей для обеспечения безопасности шествия праздничной колонны.