В Токсово 25 и 26 августа пройдут соревнования «50 лет победы. Кубок олимпийского чемпиона Гренобля 1968 года Владимира Павловича Белоусова». В них примут участие опытные мастера спорта, приехавшие из разных уголков России, и гостевая группа.

Мастера разделятся на четыре возрастных группы: «30–39 лет», «40–49 лет», «50–59 лет», «60 лет и старше». В гостевую группу войдут юноши и девушки от 18 до 29 лет.

25 августа летающие лыжники будут соревноваться на трамплине HS-40 (40 метров). 26 августа в 11.45 начнётся официальная церемония открытия соревнований, а затем – прыжки с трамплина HS-70 (70 метров). Вход для зрителей – свободный.

В связи с тем что нынешний год – юбилейный, были специально разработаны уникальные медали (на фото). Они учреждены главой администрации Токсовского поселения Андреем Кожевниковым .

Напомним, 50 лет назад – 18 февраля 1968 года – на трамплинах горнолыжного курорта Сен-Низье (недалеко от французского города Гренобль) советский спортсмен Владимир Белоусов завоевал золотую олимпийскую медаль. До сих пор он остаётся единственным олимпийским чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина и для СССР, и для Российской Федерации. Владимир Павлович Белоусов родился и до сих пор проживает во Всеволожске. В Токсово проходили тренировки будущего олимпийского чемпиона.

Людмила ОДНОБОКОВА