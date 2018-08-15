Вопросы демографического развития 47-го региона обсудили сегодня, 15 августа, на IV Форуме социальных работников, организованном под эгидой комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Участники мероприятия отметили, что за последние годы уровень рождаемости в России снизился на 10 процентов. Низкая продолжительность жизни, старение населения – главные проблемы, которые нужно решать уже сейчас, и здесь без надежной социальной системы не обойтись. Об этом и говорили главные спикеры форума.

– Форум, на котором представители социальных служб региона обсуждают перспективы развития, стал доброй традицией, – отметила председатель комитета по социальной политике населения Ленинградской области Людмила Нещадим. – Здесь мы не рассказываем о своих достижениях, не подводим итогов, не хвалим работу соцслужб, а наоборот, говорим о задачах, которые необходимо решить в важной отрасли социального обеспечения населения. Практика показывает, что такие площадки, на которых формируется социальная политика, позволяют решать самые наболевшие вопросы. Для решения вопросов, связанных с демографией, необходима реализация социальных программ.

– Человеческий капитал – ключевой фактор для развития региона, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. – Участие в таком важном форуме представителей власти, соцструктур, общественных организаций позволит выработать четкую тактику для реализации национальных приоритетов, направленных на решение демографических проблем. Безусловно, заставить женщину родить никто не может, но качественные условия и соцгарантии – хороший стимул для решения проблемы. Думаю, что по итогам сегодняшнего форума будет принята резолюция, которая ляжет в основу дальнейших действий в сфере национальной политики.

Ирэн ОВСЕПЯН

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