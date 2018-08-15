Большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, состоялся 11 августа на стадионе Сельскохозяйственного колледжа. Прийти сюда мог любой желающий – посмотреть, как выступают участники, побегать, размяться. Стартом праздника стало выступление клуба айкидо «Цуруги».

На этой большой спортивной площадке можно заниматься разными видами спорта, в том числе легкой атлетикой, гимнастикой, волейболом.

– Пока стадион принадлежит областному комитету по образованию, но уже готовятся документы для передачи его в собственность Всеволожского района. Заниматься физкультурой на стадионе может каждый, калитки не закрываются, – говорит начальник отдела физической культуры и спорта Андрей Чуркин. В будущем тенденция к общедоступному пользованию сохранится, однако будет установлен график посещения организованных групп, составлено расписание.

Дмитрий Альхов, один из организаторов праздника, с интересом наблюдавший за всем происходящим, объяснил, почему поддерживает спортивное направление во Всеволожске:

– Я сам люблю активный образ жизни и считаю, что физкультура и спорт должны принять массовый характер, как в советское время. Хороших спортсменов в стране умеют готовить, а массовый спорт сегодня находится в запущенном состоянии. Хочется собрать все лучшее, что было в этом направлении в Советском Союзе, и привить на современной почве. День физкультурника, который мы сегодня празднуем, – тоже предназначен для поддержки массового спортивного движения.

Печально, что массовый спорт пока ещё не стал нашим общим увлечением, но чувствуется, что времена меняются, и всё больше людей понимают, что здоровый образ жизни – это и хорошая работоспособность, и долголетие без недугов, и даже… крепкая семья. Вот и на нашем городском празднике в соревнованиях участвовали целые семьи. Родители бегали и играли вместе с детьми – а что может быть лучше общих увлечений для дружной семьи?

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона КРУПНОВА