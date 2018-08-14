На Кавголовских трамплинах установлен новый рекорд

В начале августа на Кавголовских трамплинах в очередной раз прошли Кавголовские игры – соревнования, которые нередко называются спортивным брендом Ленинградской области.

С 5 по 7 августа здесь состоялись летние Кавголовские игры по лыжному двоеборью. На них выступали юные спортсмены из Мурманска, Татарстана, Казахстана и разных городов России. Ленинградскую область представляло всего два спортсмена, которые занимаются под руководством тренера Юлии Сивковой. К сожалению, на призовые места наши спортсмены не пробились.

А с 9 по 12 августа на трамплинах проходили летние Кавголовские игры по прыжкам на лыжах с трамплина и одновременно – третий этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек. В общей сложности в соревнованиях приняло участие 72 человека. Они представляли 8 регионов, в том числе, Магадан, Нижний Тагил, Лениногорск, Новоуральск, Сахалин Москву, Санкт-Петербург. Победителями на разных трамплинах становились спортсмены: из Выборгской ДЮСШОР (Санкт-Петербург), из Нижнего Тагила, из Магадана. А на трамплине К-65 был установлен новый рекорд. Воспитанница Выборгской ДЮСШОР Анна Шпынёва сделала прыжок на 77 метров. Она побила предыдущий рекорд этого трамплина, установленный Александром Барковым ещё в XX веке – 75 метров.

В следующий раз наши трамплины оживут 25 августа. В Токсово будут проходить соревнования среди ветеранов спорта, посвящённые 50-летию олимпийской победе Владимира Белоусова. Посмотреть прыжки ветеранов приглашаются все желающие. Вход свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА